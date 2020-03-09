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Погода в Украине на 9 марта (КАРТА)

В понедельник, 9 марта, в западных и северных областях синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем 7°…11°, а ночью 3°…6°.

В Центре страны также пройдут дожди, однако столбики термометров будут показывать до 18° тепла днем и до 7° ночью.

Читайте: -14 и метель: каким будет март в Украине

В восточных и южных регионах сохранится теплая и солнечная погода. Днем воздух прогреется до 18°, а ночью до 8°.

Погода в Украине на сегодня, 9 марта 2020

К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.

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