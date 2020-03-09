В новых моделях смарт-часов Apple Watch появятся новые функции, ориентированные на здоровье пользователя.

Прежде всего, это измерение уровня кислорода в крови. Поскольку показатель уровня кислорода, который составляет менее 80%, может привести к нарушениям работы сердца и мозга, то часы смогут сообщить об этом, как и в случае с измерением частоты сердечных сокращений.

Кстати, эта функция есть также у многих конкурентов, например, в часах Fitbit и фитнес-трекерах Honor.

Читайте: Apple представит бюджетный iPhone в марте – Bloomberg

Пока неизвестно, какое аппаратное и программное обеспечение потребуется для выявления уровня кислорода в крови и сообщений. Также неизвестно, в каких именно часах появится новая функция.

Но известно, что Apple планирует поработать над функцией ЭКГ, поскольку в некоторых случаях встречаются неверные показатели. Эту проблему должны устранить в обновленной версии программы.

Напомним, ранее стало известно, что Apple готовится к выпуску iPhone 12 mini.

Источник: 9to5mac