PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Определение уровня кислорода в крови и обновленная программа ЭКГ – что известно о новых функциях Apple Watch

В новых моделях смарт-часов Apple Watch появятся новые функции, ориентированные на здоровье пользователя.

Прежде всего, это измерение уровня кислорода в крови. Поскольку показатель уровня кислорода, который составляет менее 80%, может привести к нарушениям работы сердца и мозга, то часы смогут сообщить об этом, как и в случае с измерением частоты сердечных сокращений.

Кстати, эта функция есть также у многих конкурентов, например, в часах Fitbit и фитнес-трекерах Honor.

Читайте: Apple представит бюджетный iPhone в марте – Bloomberg

Пока неизвестно, какое аппаратное и программное обеспечение потребуется для выявления уровня кислорода в крови и сообщений. Также неизвестно, в каких именно часах появится новая функция.

Но известно, что Apple планирует поработать над функцией ЭКГ, поскольку в некоторых случаях встречаются неверные показатели. Эту проблему должны устранить в обновленной версии программы.

Напомним, ранее стало известно, что Apple готовится к выпуску iPhone 12 mini.

Источник: 9to5mac

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка