9 марта верующие почитают обретения главы Иоанна Крестителя, а в народе эта дата называется Иванов день. Считается, что по погоде сегодня можно определить, какое будет лето и урожай.
Кроме того, в этот день в мире отмечают День нестандартно мыслящих людей, День рождения куклы Барби и Международный день ди-джея.
В Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко.
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Именины сегодня празднуют Иван, Иларион, Софрон, Грегори, Екатерина и Франческа.
Приметы на 9 марта:
- Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
- Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.
- Если 9 марта снежит, то год будет урожайным.
- Если на деревьях видны почки, то лето будет ранним и жарким.
Что нельзя делать 9 марта:
- Нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику.
- Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
- Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и наносить вред кому-то.
Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре праздников на март 2020.