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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 9 марта

9 марта верующие почитают обретения главы Иоанна Крестителя, а в народе эта дата называется Иванов день. Считается, что по погоде сегодня можно определить, какое будет лето и урожай.

Кроме того, в этот день в мире отмечают День нестандартно мыслящих людей, День рождения куклы Барби и Международный день ди-джея.

В Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины сегодня празднуют Иван, Иларион, Софрон, Грегори, Екатерина и Франческа.

Приметы на 9 марта:

  • Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
  • Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.
  • Если 9 марта снежит, то год будет урожайным.
  • Если на деревьях видны почки, то лето будет ранним и жарким.

Что нельзя делать 9 марта:

  • Нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику.
  • Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
  • Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и наносить вред кому-то.

Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре праздников на март 2020.

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