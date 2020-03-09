9 марта верующие почитают обретения главы Иоанна Крестителя, а в народе эта дата называется Иванов день. Считается, что по погоде сегодня можно определить, какое будет лето и урожай.

Кроме того, в этот день в мире отмечают День нестандартно мыслящих людей, День рождения куклы Барби и Международный день ди-джея.

В Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко.

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Именины сегодня празднуют Иван, Иларион, Софрон, Грегори, Екатерина и Франческа.

Приметы на 9 марта:

Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.

Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.

Если 9 марта снежит, то год будет урожайным.

Если на деревьях видны почки, то лето будет ранним и жарким.

Что нельзя делать 9 марта:

Нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику.

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и наносить вред кому-то.

Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре праздников на март 2020.