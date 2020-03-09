9 марта отмечается День диджея. По всему миру в этот праздник при поддержке известных диджеев, радиостанций, студий звукозаписи и музыкальных каналов проводятся самые масштабные мероприятия.

Международный день диджея официально учредили в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund. Эту дату придумали не как обычный праздник, а закрытие благотворительной недельной акции.

Несмотря на то, что такие мероприятия больше популярны в Англии, поддержать традицию может диджей из любой страны, передав все заработанные средства на помощь детям.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Международным днем диджея.

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В День диджея принимай

От меня ты поздравления,

Я успехов пожелаю

В творчестве лишь продвижения.

Звуки музыки пусть манят,

Дарят драйв и вдохновение,

Я желаю новых треков,

От работы — наслаждения.

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Настроенье вечеринки

Задает всегда диджей,

Он нам музыку включает,

Чтобы было веселей,

Всех диджеев мы поздравить

От души хотим сейчас,

Пусть танцпол они заводят,

Развлекают пусть всех нас!

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***

Крутить треки модные — нелегкая задача,

Музыкальное чутье в деле много значит.

Без диджея никому на свете нет веселья,

Желаю вдохновения и счастья я диджею.

Пусть музыка качает, нравится пусть всем,

Желаю жизни славной, классной, без проблем.

***

С тобой весело всегда,

Ты настоящая звезда.

Всегда ты ритм всем задаешь,

Толпу всегда ты заведешь.

***

С Днем диджея поздравляю,

Классных треков я желаю.

Про проблемы все забудь,

Не давай толпе уснуть!

Ранее Факты ICTV публиковали полный календарь официальных праздников на 2020 год.