9 марта отмечается День диджея. По всему миру в этот праздник при поддержке известных диджеев, радиостанций, студий звукозаписи и музыкальных каналов проводятся самые масштабные мероприятия.
Международный день диджея официально учредили в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund. Эту дату придумали не как обычный праздник, а закрытие благотворительной недельной акции.
Несмотря на то, что такие мероприятия больше популярны в Англии, поддержать традицию может диджей из любой страны, передав все заработанные средства на помощь детям.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Международным днем диджея.
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В День диджея принимай
От меня ты поздравления,
Я успехов пожелаю
В творчестве лишь продвижения.
Звуки музыки пусть манят,
Дарят драйв и вдохновение,
Я желаю новых треков,
От работы — наслаждения.
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Настроенье вечеринки
Задает всегда диджей,
Он нам музыку включает,
Чтобы было веселей,
Всех диджеев мы поздравить
От души хотим сейчас,
Пусть танцпол они заводят,
Развлекают пусть всех нас!
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Крутить треки модные — нелегкая задача,
Музыкальное чутье в деле много значит.
Без диджея никому на свете нет веселья,
Желаю вдохновения и счастья я диджею.
Пусть музыка качает, нравится пусть всем,
Желаю жизни славной, классной, без проблем.
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С тобой весело всегда,
Ты настоящая звезда.
Всегда ты ритм всем задаешь,
Толпу всегда ты заведешь.
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С Днем диджея поздравляю,
Классных треков я желаю.
Про проблемы все забудь,
Не давай толпе уснуть!
Ранее Факты ICTV публиковали полный календарь официальных праздников на 2020 год.