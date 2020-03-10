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Факты / Lifestyle

До +11 и дожди: каким будет март в Украине

Погода в марте 2020 будет довольно теплой, но с частыми дождями.

В начале марта будет плюсовая температура. Воздух прогреется до +9 +14 градусов. В части областей возможны дожди.

С 7 марта погода ухудшится и температура спадет в среднем до +8. Также до 15 марта почти все дни ожидается дождь.

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16-20 марта средняя температура днем будет держаться на уровне +9, пасмурно с прояснениями.

С 21 по 23 марта снова ожидаются дожди, однако температура не снизится.

До 29 марта погода будет солнечной, однако столбик термометра опустится на несколько градусов.

На последние дни месяца синоптики прогнозируют дожди.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на 2020 год будет достаточно теплой. Весна придет по календарю, но во втором месяце будут небольшие заморозки.

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