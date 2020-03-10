Компания Activision представила свой новый проект – Battle Royale-игру Call of Duty: Warzone. Игра основана на сеттинге шутера Modern Warfare и других частях серии.

В Call of Duty: Warzone появился новый режим Добыча. Здесь геймеры возрождаются после смерти (спустя 15 секунд), а за серию убийств можно получать денежные награды. Побеждает тот, кто первым заработает миллион долларов.

В самом режиме Battle Royale тоже есть ряд отличий от классики: рюкзака с экипировкой нет, зато геймерам разрешают иметь два основных оружия плюс гранаты и тактическое оружие на выбор. Патроны доступны в неограниченном количестве и подбираются автоматически.

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Внутри режима ГУЛАГ есть специальный режим, где после смерти персонаж оказывается в лагере и может сразиться с другим таким же погибшим за право вернуться на основную карту. Бои происходит со случайным оружием.

В Call of Duty: Warzone можно поиграть бесплатно уже 10 марта 2020 года. Владельцы шутера Modern Warfare смогут начать играть с 17.00 по Киеву, а для всех остальных, кто будет играть через отдельный клиент, он станет доступен в 21.00.

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