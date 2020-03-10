10 марта отмечают День ангела Тараса – в честь памяти архиепископа Тарасия Константинопольского.
Этому святому молятся об исцелении от лихорадки. Считается, что лечение любой болезни, начатое в этот день даст положительный результат.
Народные приметы на 10 марта:
- Если дать щедрую милостыню нуждающемся, потраченные деньги вернутся сторицей.
- День, когда считается благоприятным класть деньги на стол. По поверью это обеспечит финансовое благополучие и неиссякаемый денежный поток.
- Если 10 марта найти сброшенную змеей шкуру и постоянно держать ее при себе, это убережет от всех болезней.
- Больного можно исцелить, если положить его на медвежью шкуру или в изголовье поместить плаценту.
- Если в этот день вороны громко каркают и ведут себя беспокойно, значит, лето будет дождливым.
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Что нельзя делать в День ангела Тараса:
- нельзя ложиться спать днем;
- мужчинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу
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