10 марта отмечают День ангела Тараса – в честь памяти архиепископа Тарасия Константинопольского.

Этому святому молятся об исцелении от лихорадки. Считается, что лечение любой болезни, начатое в этот день даст положительный результат.

Народные приметы на 10 марта:

Если дать щедрую милостыню нуждающемся, потраченные деньги вернутся сторицей.

День, когда считается благоприятным класть деньги на стол. По поверью это обеспечит финансовое благополучие и неиссякаемый денежный поток.

Если 10 марта найти сброшенную змеей шкуру и постоянно держать ее при себе, это убережет от всех болезней.

Больного можно исцелить, если положить его на медвежью шкуру или в изголовье поместить плаценту.

Если в этот день вороны громко каркают и ведут себя беспокойно, значит, лето будет дождливым.

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Что нельзя делать в День ангела Тараса:

нельзя ложиться спать днем;

мужчинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу

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