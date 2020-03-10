Магнитные бури в марте 2020: даты магнитных бурь

Магнитные бури в марте нагрянут три раза. Вспышки на солнце прогнозируют пока только на начало весны.

Первые и самые сильные колебания стоит ожидать в первых числах месяца – 4 и 5 марта.

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Магнитные бури в марте 2020:

4 марта

5 марта

6 марта

Магнитные бури в марте 2020 года будут сильными, и метеозависимые люди их ощутят. Особенно мощные колебания магнитного поля произойдут 4 и 5 марта.

В эти дни люди могут страдать от сильных головных болей. Также их будут тревожить скачки давления, слабость, сонливость или бессонница.

Напомним, во время всплесков солнечной активности необходимо более тщательно следить за своим здоровьем. Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от воздействия магнитных бурь.