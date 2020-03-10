В апреле православные христиане будут праздновать Воскресенье Христовое и много других религиозных и государственных праздников.
Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник 20 апреля.
В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать – 9.
Список праздников в апреле:
- 1 апреля – День смеха;
- 2 апреля- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;
- 2 апреля – Международный день детской книги;
- 4 апреля – Международный день образования пo вопросам минной опасности;
- 4 апреля – Международный день интернета;
- 4 апреля – День веб-мастера;
- 5 апреля – День геолога;
- 7 апреля – Всемирный день здоровья;
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля – Международный день цыган;
- 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
- 12 апреля – День працивникiв ракетно-космической отрасли Украины;
- 12 апреля – Вcесвитний день авиации и космонавтики;
- 14 апреля – День ГАИ МВД Украины;
- 15 апреля – День уголовного розыска;
- 18 апреля – Международный день памятников тa выдающихся мест;
- 18 апреля – День памятников истории тa культуры;
- 18 апреля – День окружающей среды;
- 19 апреля – Пасха;
- 22 апреля – Международный день секретаря;
- 23 апреля – Всемирный день книги тa авторского права;
- 23 апреля – Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности;
- 26 апреля – Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф;
- 28 апреля – Всемирный день охраны труда;
- 29 апреля – Международный день танца.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.