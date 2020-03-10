PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Календарь праздников на апрель 2020

В апреле православные христиане будут праздновать Воскресенье Христовое и много других религиозных и государственных праздников.

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник 20 апреля.

В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать – 9.

Список праздников в апреле:

  • 1 апреля – День смеха;
  • 2 апреля- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;
  • 2 апреля – Международный день детской книги;
  • 4 апреля – Международный день образования пo вопросам минной опасности;
  • 4 апреля – Международный день интернета;
  • 4 апреля – День веб-мастера;
  • 5 апреля – День геолога;
  • 7 апреля – Всемирный день здоровья;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля – Международный день цыган;
  • 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
  • 12 апреля – День працивникiв ракетно-космической отрасли Украины;
  • 12 апреля – Вcесвитний день авиации и космонавтики;
  • 14 апреля – День ГАИ МВД Украины;
  • 15 апреля – День уголовного розыска;
  • 18 апреля – Международный день памятников тa выдающихся мест;
  • 18 апреля – День памятников истории тa культуры;
  • 18 апреля – День окружающей среды;
  • 19 апреля – Пасха;
  • 22 апреля – Международный день секретаря;
  • 23 апреля – Всемирный день книги тa авторского права;
  • 23 апреля – Всеукраинский день психолога;
  • 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности;
  • 26 апреля – Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф;
  • 28 апреля – Всемирный день охраны труда;
  • 29 апреля – Международный день танца.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Календар свят на квітень 2020

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка