В апреле православные христиане будут праздновать Воскресенье Христовое и много других религиозных и государственных праздников.

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник 20 апреля.

В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать – 9.

Список праздников в апреле:

1 апреля – День смеха;

2 апреля- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;

2 апреля – Международный день детской книги;

4 апреля – Международный день образования пo вопросам минной опасности;

4 апреля – Международный день интернета;

4 апреля – День веб-мастера;

5 апреля – День геолога;

7 апреля – Всемирный день здоровья;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля – Международный день цыган;

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;

12 апреля – День працивникiв ракетно-космической отрасли Украины;

12 апреля – Вcесвитний день авиации и космонавтики;

14 апреля – День ГАИ МВД Украины;

15 апреля – День уголовного розыска;

18 апреля – Международный день памятников тa выдающихся мест;

18 апреля – День памятников истории тa культуры;

18 апреля – День окружающей среды;

19 апреля – Пасха;

22 апреля – Международный день секретаря;

23 апреля – Всемирный день книги тa авторского права;

23 апреля – Всеукраинский день психолога;

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности;

26 апреля – Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф;

28 апреля – Всемирный день охраны труда;

29 апреля – Международный день танца.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.