Погода в Украине на сегодня, 10 марта 2020

В Украине 10 марта прогнозируют теплую и солнечную погоду во всех регионах.
В западных областях днем ожидается +9-11°, ночью от +2° до +6°.
В центральных и северных регионах осадков также не предвидится. Столбики термометров днем покажут +13-15°, ночью опустятся до +5-7°.
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В восточных областях синоптики прогнозируют днем температуру +15-18° и +5-8° ночью.
Тепло и солнечно будет в южных регионах. Днем температура составит +15-18°, ночью +8-10°.
В Киеве 10 марта днем ожидается +11-13°, ночью +6-8°.
Ранее Факты ICTV писали, каким будет март в Украине.
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