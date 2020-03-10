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Погода в Украине на 10 марта (КАРТА)

В Украине 10 марта прогнозируют теплую и солнечную погоду во всех регионах.

В западных областях днем ​​ожидается +9-11°, ночью от +2° до +6°.

В центральных и северных регионах осадков также не предвидится. Столбики термометров днем ​​покажут +13-15°, ночью опустятся до +5-7°.

Читайте: Аномально теплая погода: почему в Украине исчезнет зима

В восточных областях синоптики прогнозируют днем ​​температуру +15-18° и +5-8° ночью.

Тепло и солнечно будет в южных регионах. Днем температура составит +15-18°, ночью +8-10°.

В Киеве 10 марта днем ​​ожидается +11-13°, ночью +6-8°.

Погода в Украине на сегодня, 10 марта 2020

Ранее Факты ICTV писали, каким будет март в Украине.

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