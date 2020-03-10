Пурим 2020 отмечают с вечера 9 марта до вечера 10 марта.
Пурим – еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири. Его отмечают в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве в период правления царя Ахашвероша.
История праздника
В 355 году до н. э. придворный Аман добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персидском царстве.
Для выбора дня выполнения замысла Аман кинул жребий, который выпал на 13 число месяца адар. Но замысел не сбылся. Еврейский народ спасла жена Артаксеркса и царица Эстер – племянница духовного лидера евреев Мордехая.
Эстер призвала Мордехая собрать всех евреев города и три дня поститься и молиться. Она без приглашения пошла в палаты своего мужа и позвала Артаксеркса вместе с советником на пир и разоблачила Амана. Однако царский указ отменить было нельзя и Артаксеркс издал другой – он позволил евреям защищаться любыми средствами.
Евреи победили в битве, а Аман был повешен.
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Традиции праздника
Перед праздником иудеи держат пост Эстер в память о том посте, который объявили Мордехай и Эстер после царского указа. Он означает духовное очищение и раскаяние за плохие поступки.
Праздник разделен на две части – 14 адара – день веселья и пира и 13 – день поста и молитв.
У Пурима есть четыре заповеди:
- чтение Свитка Эстер – его читают в синагогах;
- пир и веселье;
- посылать угощения;
- пожертвования бедным.
После утреннего чтения заповеди евреи должны посылать друг другу угощения и дарить подарки бедным. Каждый должен помочь как минимум двум нуждающимся.
Пир проходит днем после чтения Свитка Эстер. На нем должно быть много еды и вина. В этот праздник готовят гоменташ – традиционное печенье с начинкой из варенья или фруктов.
Также в этот праздник готовят жареные пирожки, политые медом и посыпанные орехами.
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