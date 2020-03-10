Пурим 2020 отмечают с вечера 9 марта до вечера 10 марта.

Пурим – еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири. Его отмечают в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве в период правления царя Ахашвероша.

История праздника

В 355 году до н. э. придворный Аман добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персидском царстве.

Для выбора дня выполнения замысла Аман кинул жребий, который выпал на 13 число месяца адар. Но замысел не сбылся. Еврейский народ спасла жена Артаксеркса и царица Эстер – племянница духовного лидера евреев Мордехая.

Эстер призвала Мордехая собрать всех евреев города и три дня поститься и молиться. Она без приглашения пошла в палаты своего мужа и позвала Артаксеркса вместе с советником на пир и разоблачила Амана. Однако царский указ отменить было нельзя и Артаксеркс издал другой – он позволил евреям защищаться любыми средствами.

Евреи победили в битве, а Аман был повешен.

Читайте: Ханука: история, обычаи и традиции праздника

Традиции праздника

Перед праздником иудеи держат пост Эстер в память о том посте, который объявили Мордехай и Эстер после царского указа. Он означает духовное очищение и раскаяние за плохие поступки.

Праздник разделен на две части – 14 адара – день веселья и пира и 13 – день поста и молитв.

У Пурима есть четыре заповеди:

чтение Свитка Эстер – его читают в синагогах;

пир и веселье;

посылать угощения;

пожертвования бедным.

После утреннего чтения заповеди евреи должны посылать друг другу угощения и дарить подарки бедным. Каждый должен помочь как минимум двум нуждающимся.

Пир проходит днем после чтения Свитка Эстер. На нем должно быть много еды и вина. В этот праздник готовят гоменташ – традиционное печенье с начинкой из варенья или фруктов.

Также в этот праздник готовят жареные пирожки, политые медом и посыпанные орехами.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.