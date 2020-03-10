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Факты / Lifestyle

Весенние дожди, местами +19: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В среду, 11 марта, синоптики прогнозируют умеренные дожди почти везде, кроме юга страны.

В южных областях ожидается от +12 до +16.

На востоке и в центре – не выше +13, на севере +10 +12.

В западных регионах – от 8 до 12 градусов тепла.

В Киеве дождь, ночью 6-8, а днем ​​10-12 выше нуля.

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Погода на 11 березня 2020

В четверг, 12 марта, без осадков, будет преобладать сухая погода на всей территории Украины.

На юге потеплеет до +18, в центре +16, на градус ниже на севере.

В западных областях температура будет колебаться в диапазоне +12 +17, на востоке до +15.

В столице сухо, ночью 6-8, днем ​​13-15 градусов тепла.

Погода на 12 березня 2020

В пятницу, 13 марта, дожди вернутся на запад и север страны. Осадки затронут также Винницкую, Полтавскую и Черкасскую области.

На юге и в центре местами до +19, на востоке +15 +18.

В северных областях +13, на западе – от +12 до +16.

В Киеве дождь, ночью 6-8, днем ​​11-13 градусов тепла.

Погода на 13 березня 2020

К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.

Источник: Укргидрометцентр

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