Пасха в 2020 году приходится на воскресенье 19 апреля. В связи с этим, украинцы будут отдыхать во время пасхальных праздников три дня – 18, 19 и 20 апреля.

Поскольку Пасха – это государственный выходной, который приходится на воскресенье, то он переносится на понедельник 20 апреля.

Всего в течение года у украинцев будет 12 официальных выходных дней.

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К слову, Пасха является так называемым переходным праздником, поэтому его ежегодно отмечают в разные дни. От даты празднования Пасхи зависит дата Троицы.

Напомним, со 2 марта начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля. Он является самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда он ничего не ел и не поддавался искушениям.

Детальный календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день вы можете посмотреть в нашем материале.