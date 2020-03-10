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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 10 марта

Ежегодно 10 марта в Украине отмечают День хлебороба и Шевченковские дни.

В этот день огородники и садоводы начинают готовиться к новому посевному сезону и радуются пробуждению земли после зимы.

День хлебороба в Украине отмечается ежегодно с 2000 года.

Именины 10 марта празднуют Тарас, Антон, Евгений, Федор, Регина.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

По религиозному календарю верующие 10 марта чтят память святителя Порфирия. До конца своей жизни он полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников.

По молитвам святителя Порфирия происходили многочисленные чудеса и исцеления.

Приметы на 10 марта:

  • Гром в этот день предвещает похолодание.
  • Хорошая погода обещает погожее лето.
  • Вороны купаются – к теплу.
  • Снег с дождем – к наводнениям.

Что нельзя делать 10 марта:

1. В этот день нельзя ложиться спать в дневное время.

2. Мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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