Ежегодно 10 марта в Украине отмечают День хлебороба и Шевченковские дни.
В этот день огородники и садоводы начинают готовиться к новому посевному сезону и радуются пробуждению земли после зимы.
День хлебороба в Украине отмечается ежегодно с 2000 года.
Именины 10 марта празднуют Тарас, Антон, Евгений, Федор, Регина.
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По религиозному календарю верующие 10 марта чтят память святителя Порфирия. До конца своей жизни он полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников.
По молитвам святителя Порфирия происходили многочисленные чудеса и исцеления.
Приметы на 10 марта:
- Гром в этот день предвещает похолодание.
- Хорошая погода обещает погожее лето.
- Вороны купаются – к теплу.
- Снег с дождем – к наводнениям.
Что нельзя делать 10 марта:
1. В этот день нельзя ложиться спать в дневное время.
2. Мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.