Компания Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которую планировали провести в марте.

Причины отмены мероприятия связанные с эпидемией коронавируса.

Во-первых, вирус Covid-19 вызвал проблемы с поставками запчастей к смартфонам.

Во-вторых, власти округа Санта-Клара (штат Калифорния) в связи с коронавирусом запретила проведение массовых мероприятий. Эта мера вступит в силу 10 марта и будет продлится не менее месяца.

О возможном проведении презентации в онлайн-формате пока не сообщалось.

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Интересно, что Apple не публиковала никаких новостей о мартовской презентации — о ней стало известно от СМИ.

Аналитики прогнозировали, что на мероприятии будет представлен:

iPhone 9 — или же iPhone SE 2. Новая модель получит тот же процессор iPhone 11 и дисплей, похожий на iPhone 8.

iPad Pro — его выход стоит ожидать во второй половине 2020.

AirTag — аналог устройства компании Tile. Он работает через мобильное приложение, которое позволяет пользователям находить потерянные предметы через Bluetooth.

Напомним, корпорация Apple сообщала о возможной угрозе срыва производства из коронавирус в Китае.

Источник: Forbes