Почему в Эквадоре любят целоваться, а украинцев считают холодными

Эквадор — страна в Латинской Америке, которая привлекает туристов уникальными пейзажами, животным и растительным миром. Украинка Алла, которая уже семь лет живет в Эквадоре, рассказала о странных обычаях народа.

По ее словам, эквадорцы — неисправимые оптимисты, и увидеть их с несчастным выражением лица почти невозможно, даже в худшие моменты жизни.

Также, в Эквадоре очень любят проявлять свою нежность даже к малознакомым людям.

— Им очень нравится обниматься и целоваться. Не удивляйтесь, если ваш новый знакомый приблизится своей щечкой к вашей, чтобы поцеловать, или незнакомый ребенок захочет обнять. Это обычное приветствие и проявление любви, — рассказала украинка.

Алла говорит, что местные жители не понимают, как можно иначе, а те, кто учился в Украине, рассказывают землякам о разнице между нами.

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— Сразу говорят, что украинцы очень холодные, но со временем понимают, что это просто разница культур, — добавила она.

Кроме того, эквадорцы очень любят и уважают своих родственников, особенно старших. Минимум раз в год они собираются за одним столом. На таких собраниях может быть 50, 100 и даже 150 человек.

Если же у кого-то проблемы с работой, всегда найдется родственник, который поможет.

Однако такая привязанность не касается иностранца, попавшего в эквадорской семью. Он всегда будет в ней белой вороной.

Ранее одессит, который также переехал в Эквадор, рассказал об особенностях жизни в этой стране.