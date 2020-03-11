12 марта в восточных областях Украины пройдут дожди. Также осадки ожидаются местами и на Западе.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

На остальной территории существенных осадков не будет.

Ветер в западных и северных областях — порывистый до сильного.

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Теплая погода удержится. Воздух прогреется до +11+17 градусов.

В Киеве 12 марта порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.

На выходных, 14 и 15 марта, в Украине существенно похолодает.

— На выходных существенно похолодает, до морозца. Пока что греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки, — написала она.

Напомним, погода в марте 2020 будет довольно теплой, но с частыми дождями. С 7 марта она ухудшится и температура спадет в среднем до +8. Также до 15 марта почти все дни ожидается дождь.