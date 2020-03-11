Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля.

Этот праздник ежегодно имеет другую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.

Еще одно название Вербного воскресенья — Вход Господень в Иерусалим. Оно связано с последним великим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием.

За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря с Вифании.

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Чудо настолько поразило людей, что в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листья пальмового дерева. Пальмовые ветви символизировали победу над смертью.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки.

Так как Вербное воскресенье — это один из дней Великого поста, поэтому нужно не забывать об ограничениях в еде.

В этот день церковнослужители советуют задуматься над вопросами веры и истины.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.