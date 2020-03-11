11 марта отмечается Всемирный день сантехника. Проходит праздник под эгидой Всемирного совета по сантехнике – the World Plumbing Council.
По календарю верующие чтят память святителя Порфирия, который был архиепископом в 5 веке.
Именины 11 марта празднуют Севастьян, Иван и Николай.
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Приметы на 11 марта:
- Если перелетные птицы вернулись раньше, то будет хороший урожай.
- Если 11 марта чистое небо, лето будет жарким.
- Если слышно птиц, то скоро придет потепление.
- Если утром туман, то день будет солнечным.
Что нельзя делать 11 марта:
- Нельзя заниматься садоводством.
- Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
- Нельзя громко разговаривать и ругаться.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
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