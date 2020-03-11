11 марта отмечается Всемирный день сантехника. Проходит праздник под эгидой Всемирного совета по сантехнике – the World Plumbing Council.

По календарю верующие чтят память святителя Порфирия, который был архиепископом в 5 веке.

Именины 11 марта празднуют Севастьян, Иван и Николай.

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Приметы на 11 марта:

Если перелетные птицы вернулись раньше, то будет хороший урожай.

Если 11 марта чистое небо, лето будет жарким.

Если слышно птиц, то скоро придет потепление.

Если утром туман, то день будет солнечным.

Что нельзя делать 11 марта:

Нельзя заниматься садоводством.

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.

Нельзя громко разговаривать и ругаться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

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