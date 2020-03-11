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Какой праздник сегодня, 11 марта

11 марта отмечается Всемирный день сантехника. Проходит праздник под эгидой Всемирного совета по сантехнике – the World Plumbing Council.

По календарю верующие чтят память святителя Порфирия, который был архиепископом в 5 веке.

Именины 11 марта празднуют Севастьян, Иван и Николай.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы на 11 марта:

  • Если перелетные птицы вернулись раньше, то будет хороший урожай.
  • Если 11 марта чистое небо, лето будет жарким.
  • Если слышно птиц, то скоро придет потепление.
  • Если утром туман, то день будет солнечным.

Что нельзя делать 11 марта:

  • Нельзя заниматься садоводством.
  • Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
  • Нельзя громко разговаривать и ругаться.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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