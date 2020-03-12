Поздравления с Днем ангела Марины в СМС и открытки

12 марта именины отмечают женщины с именем Марина.
Значение имени Марина – «морская». Именно так переводится латинское слово «marinus».
Слово «Марина» было эпитетом римской богини Венеры: Venus Marina — Венера Морская. Интересно, что в Древнем Риме существовало и мужское имя Марин.
Женщины с именем Марина есть в перечне христианских мучеников: это Марина Берийская (Македонская) и Марина Антиохийская.
Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Марины.
Поздравления с днем ангела Марины в СМС
Моя прекрасная Марина,
Твои сегодня именины,
Хочу удачи пожелать,
Тебе не стоит унывать,
Всегда счастливой оставайся,
Родным близким улыбайся,
Пусть любовь прекрасной будет,
Пусть тебя никто не судит!
* * *
Марина, пусть твой Ангел придет ночью,
Зажжет тебе три свечи …
Первая свеча — за любовь:
Дари ее вновь и вновь.
Вторая — за доброту,
правду и прямоту…
Третья свеча — оберег
От всех невзгод и бед!
* * *
Солнце с неба радостно сияет,
Лучи для тебя в букетик собирает,
Ветер шепчет, музыку играет,
Марину с именинами поздравляет!
* * *
Пусть Ангел Марины
Осуществит все желания,
Несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание,
Радостью жизнь наполняет,
И добавляет здоровья,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
Открытки с Днем ангела Марины
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.