Поздравления с Днем ангела Марины в СМС и открытки

12 марта именины отмечают женщины с именем Марина.

Значение имени Марина – «морская». Именно так переводится латинское слово «marinus».

Слово «Марина» было эпитетом римской богини Венеры: Venus Marina — Венера Морская. Интересно, что в Древнем Риме существовало и мужское имя Марин.

Женщины с именем Марина есть в перечне христианских мучеников: это Марина Берийская (Македонская) и Марина Антиохийская.

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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ​​ангела Марины.

Поздравления с днем ​​ангела Марины в СМС

Моя прекрасная Марина,

Твои сегодня именины,

Хочу удачи пожелать,

Тебе не стоит унывать,

Всегда счастливой оставайся,

Родным близким улыбайся,

Пусть любовь прекрасной будет,

Пусть тебя никто не судит!

* * *

Марина, пусть твой Ангел придет ночью,

Зажжет тебе три свечи …

Первая свеча — за любовь:

Дари ее вновь и вновь.

Вторая — за доброту,

правду и прямоту…

Третья свеча — оберег

От всех невзгод и бед!

* * *

Солнце с неба радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, музыку играет,

Марину с именинами поздравляет!

* * *

Пусть Ангел Марины

Осуществит все желания,

Несет счастье каждую минуту,

Успех и процветание,

Радостью жизнь наполняет,

И добавляет здоровья,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

Открытки с Днем ​​ангела Марины

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