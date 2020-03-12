Магнитные бури в апреле 2020: даты магнитных бурь

Магнитные бури в апреле нагрянут семь раз. В этом месяце ожидаются шесть слабых и одна сильная вспышка на солнце, которая вызовет дискомфорт у метеозависимых людей.

Первые колебания прогнозируются в первую неделю месяца — 1 и 7 апреля.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Магнитные бури в апреле 2020:

1 апреля

7 апреля

18 апреля

20 апреля

28, 29 и 30 апреля

Магнитных бурь в апреле 2020 года будет много. Некоторые из них будут достаточно сильными. Другие будут слабее, но продлятся несколько дней.

Самое сильное колебание магнитного поля произойдет 18 апреля.

Симптомы во время магнитных бурь:

сильные головные боли,

скачки давления,

слабость,

сонливость,

бессонница.

Что делать во время магнитных бурь:

гулять на свежем воздухе;

спать не меньше восьми часов в сутки;

отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи;

пить больше воды;

заменить кофе и черный чай травяным чаем.

К слову, в период колебаний магнитного поля нужно тщательно следить за здоровьем. К этому можно подготовиться, зная когда будут вспышки на солнце. Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.