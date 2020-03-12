Когда Международный день счастья – дата

20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 28 июня 2012 года.

Праздник основали, чтобы поддержать идею, что стремление к счастью -это естественное желание каждого человека в мире.

Международный день счастья отмечают в большинстве стран. В праздник проводят самые разнообразные лекции, презентации книг, посвященные этой теме.

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Учредив Международный день счастья, ООН обращает внимание людей на то, что экономическое развитие обязательно должно быть сбалансированным.

Этот день призван показывать, что счастье – крайне важная составляющая человечества.

По мнению специалистов, счастье – это состояние человека, когда он полностью удовлетворен. В этот день все призывают людей достигать полной гармонии с собой и больше заниматься саморазвитием.

Аристотель писал, что обязательным условием для счастья являются друзья.

К слову, Факты ICTV публиковали также полный календарь праздников на март 2020.