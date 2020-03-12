Компания Xiaomi представила линейку бюджетных смартфонов Redmi Note 9. В Индии анонсировали Redmi Note 9 Pro та Note 9 Pro Max.

Смартфоны выполнены с учетом новой дизайн-парадигмы компании — Aura Balance Design.

Redmi Note 9 Pro Max

Большой 6,67-дюймовый дисплей защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5. Работает смартфон на базе 9-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G (2,3 ГГц). Оперативная память Redmi Note 9 Pro Max представлена накопителем LPDDR4X на 6 ГБ или 8 ГБ.

Также разработчики добавили возможность расширять встроенную память благодаря microSD-карте.

Основная камера смартфона представлена модулем камеры с четырьмя датчиками:

64-мегапиксельный основной датчик (f / 1,9)

ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусов)

макро датчик на 5 Мп

портретный датчик на 2 Мп.

Redmi Note 9 Pro

Смартфоны Redmi Note 9 Pro разработали с диагональю 6,67 дюймов и разрешением — 2400 × 1080 точек. Новинка обладает четырьмя основными камерами: 32 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп и фронтальной – 16 Мп.

Базовая версия получила меньший объем оперативной памяти — 4 ГБ или 6 ГБ.

К слову, в связи со вспышкой коронавируса Xiaomi попала в список компаний, что временно ограничили свою работу в Китае.