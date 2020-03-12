Решает Онистрат: на ICTV стартует программа о борьбе с мошенниками

С 24 марта в 17.45 на ICTV стартует программа Решает Онистрат, которая покажет мошеннические схемы, а также способы их предотвращения на примере реальных историй.

Ведущим шоу станет украинский бизнесмен и блогер Андрей Онистрат, известный как Бегущий банкир.

Посмотреть программу будет полезно всем, кому не безразлична собственная безопасность. Ведь в наше время на аферистов можно попасть в любой бытовой ситуации: от попыток устроиться на работу до аренды жилья.

Кроме того, ежедневно преступники изобретают новые способы обмана граждан: используют современные технологии, обманывают в соцсетях, подделывают сайты.

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Поэтому в новой программе Андрей Онистрат вместе со своей командой будет разоблачать мошенников, чтобы восстановить справедливость.

— К сожалению, реальных историй о том, как преступники обворовывают невинных людей, в нашей жизни очень много. Украинцам стоит посмотреть программу, чтобы не попадаться на крючки мошенников и понимать, где их могут обмануть или оставить с пустыми карманами, – рассказывает Андрей Онистрат.

К слову, Андрей Онистрат – украинский предприниматель, кандидат экономических наук, вице-президент Федерации триатлона Украины, а также известный блогер и коуч.

В своем YouTube-канале Андрей делится мотивирующими видео, уроками правильного бега и питания, а также бизнес-советами.

Напомним, со 2 марта стартовала регистрация на третий сезон национального телепроекта Новые лидеры, который начали 30 авторитетных общественных организаций и медиагруппа StarLightMedia.