12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. Впервые его начали праздновать в 2008 году.
Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций Репортеры без границ и Международная амнистия.
12 марта именины празднуют Прокоп, Макар, Марк, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
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По религиозному календарю 12 марта отмечают день Прокопия. Еще одно название праздника — Дорогорушитель.
Это связано с тем, что в это время таял снег на дороге, поэтому долгие поездки становились опасными. В этот день нужно было приносить в дом сосновую ветку, которая не только очищала воздух, но и давала здоровье всей семьи.
Приметы на 12 марта:
- Идет дождь на Прокопа — лето будет хорошим.
- Если на иве в этот день почки набухли — можно ждать богатого урожая.
- Подснежники появились — пора начинать полевые работы.
- Сны, увиденные в ночь на 12 марта, могут осуществиться на седьмой день. Рассказывать о них никому нельзя.
Что нельзя делать 12 марта:
В этот день не рекомендуется отправляться в дальний путь. Однако, отправляясь в дорогу, прислушайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.
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