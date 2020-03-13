Безопасные покупки в интернете: как не отдать мошенникам деньги

Во всем мире стремительно развивается рынок электронной коммерции. Большинство людей выбирает покупки в интернете, потому что это удобно и быстро. Также иногда это может оказаться и дешевле. Но в итоге такая экономия может оказаться обманчивой.

Покупатели попадают в ловушку, когда принимают обычный аккаунт в социальных сетях реального интернет-магазина. Здесь ключевое слово магазин. А значит — официальный продавец, у которого есть документы и вы легко можете найти его физический адрес, место откуда можно приехать и забрать товар или решить проблему в случае необходимости.

Отметим, группы продаж в Facebook или страницы в Instagram- это не магазины.

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Из-за отсутствия данных о продавце и фактического адреса магазина существует большой риск покупок в соцсетях.

И получается по закону вы не являетесь покупателем, а они продавцами. Это уже риски людей, на которые они идут сознательно.

Основная проблема в том, что потребители получают товары почтой, а деньги чаще всего перечисляются на личные банковские карты физлиц. Причем до того как товар окажется у нас на руках. Доказать, что вы делали покупку, а не, например, возвращали этому человеку долг, нереально.

Договорится мирным путем и вернуть свои же деньги получается далеко не всегда.

Специалисты рекомендуют не покупать ничего в социальных сетях и месяцам стихийной торговли. Однако в случае, если все же покупаете, делайте так, чтобы было с оплатой в почтовом отделении, где вы сможете просмотреть и купить товар.

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