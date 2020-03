Хиты 80-х: лучшие зарубежные песни

Культовые исполнители 80-х мечтали и молились, любили и танцевали. Это было время лирических песен и взрывных рок-хитов.

Факты ICTV сделали подборку лучших зарубежных хитов 80-х, которые навсегда останутся в памяти. Многие песни любимы и популярны даже сейчас.

Michael Jackson – Billie Jean (1982)

Открывает нашу подборку зарубежных хитов 80-х Billie Jean, которая стала настоящей легендой и визитной карточкой короля поп-музыки Майкла Джексона. Композиция имела ошеломительный успех: она попала в горячую ротацию MTV, и это был настоящий прорыв в мире музыки. Впервые песня афроамериканца транслировалась на музыкальном канале чаще, чем хиты белых исполнителей.

Текст песни основан на личном опыте певца. Эта композиция о девушке, которая долгое время преследовала Джексона и создавала ему массу проблем. Навязчивая женщина писала письма и утверждала, что Майкл – отец ее ребенка.

Eurythmics – Sweet dreams (1983)

Для творчества нужны сильные эмоции, и не всегда положительные. Это доказали участники синти-поп-дуэта Eurythmics Энни Леннокс и Дэйв Стюарт. Музыканты написали свою самую известную песню Sweet dreams после ссоры. Они, бывшие влюбленные, только что расстались на тот момент и часто выясняли отношения.

Сладкие мечты – это желания, которые подталкивают нас к удовлетворению потребностей, – позже объясняла Энни.

Queen – I want to break free (1984)

Песню Я хочу освободиться написал бас-гитарист группы Queen Джон Дикон. Музыкант впечатлялся мужскими взглядами на женское либеральное движение.

Во многом своей популярностью песня обязана видеоклипу, в котором несравненный Фредди Меркьюри и другие музыканты переодеваются в женскую одежду, пародируя самый длинный американский сериал Улица коронации.

a-ha – Take on me (1985)

Сингл группы a-ha сумел подняться на первую строчку хит-парадов 36 стран, включая американский Billboard Hot 100. Не менее успешной песня была в национальном чарте Великобритании, где занимала почетное второе место.

В конечном итоге сингл стал одним из самых продаваемых в мире с 9 млн копий и сегодня входит во многие сборники хитов 80-х.

Europe – The final countdown (1986)

Песня The final countdown группы Europe была написана как открывающий номер для концертов. Этот последний отсчет перед началом шоу принес музыкантам ошеломительный успех.

Хит трижды становился платиновым и поднимался на верхние строчки хит-парадов Франции, Великобритании, Германии, Ирландии, Швеции, Италии.

Уникальный синтезаторный тембр, который звучит в начале песни, клавишники не могут повторить даже сегодня. Необычное звучание было получено семплированием двух тембров из синтезаторов Yamaha и Roland.

Bon Jovi – Livin’ on a prayer (1986)

Мощная рок-композиция Livin’ on a prayer была написана Джоном Бон Джови, Дезмондом Чайлдом и Ричи Самбора.

Это было магическое сотрудничество, искорка между нами пробежала сразу же, – вспоминает Дезмонд Чайлд.

Эта песня о влюбленной паре из рабочего класса, которой не удается занять место под солнцем. Композиция пришлась по душе американцам. Многие люди сталкиваются с такими же трудностями в реальной жизни.

Bill Medley & Jennifer Warnes – The time of my life (1987)

Как только слышишь The time of my life, сразу вспоминается легендарный танец Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей. Финальная песня из фильма Грязные танцы добралась до вершины Billboard Hot 100, получила Оскар, Грэмми и Золотой глобус.

Roxette – It must have been love (1987)

Песня-саундтрек к романтичной комедии Красотка вышел в 1987 году и получил золотую сертификацию во многих странах. Авторитетное британское издание The Guardian назвало композицию лучшей балладой 1980-х из всех.

Интересно, что изначально Roxette должен был записать новую песню для фильма, но из-за плотного гастрольного графика музыканты не успели выпустить новый материал. Тогда продюсеры решили, что в Красотке должна прозвучать уже известная композиция Наверное, это была любовь, и не прогадали.

Bobby McFerrin – Don’t worry, be happy (1988)

Гениальному исполнителю не нужен аккомпанемент, чтобы создать мировой хит. Bobby McFerrin записал Don’t worry, be happy без музыкальных инструментов. Все звуки певец издавал сам, не используя вспомогательные предметы. Песня завоевала признание миллионов слушателей на всех континентах и принесла Bobby McFerrin Грэмми.

Кстати, многие ошибочно приписывают авторство хита легендарному Бобу Марли.

Kaoma – Lambada (1989)

В конце 80-х после выхода хита Kaoma музыкальный стиль и танец Ламбада прогремели на весь мир. В основе танца лежат движения индейцев каримбо, танцев форро и матчиш. Последний, к слову, еще сто лет назад был запрещен в Европе за непристойность.

Madonna – Like a prayer (1989)

Сингл Мадонны Как молитва проводит параллели между чувствами к возлюбленному и отношением к Богу. Певица понимала, что песня будет неоднозначно принята слушателями. Впрочем, эпатаж всегда был важной составляющей творчества Мадонны.

С точки зрения католиков ты рождаешься грешником и остаешься грешником в течение всей жизни. Не имеет значения, насколько сильно ты пытаешься от него избавиться, грех всегда внутри тебя. Этот страх преследовал меня… Музыка была, пожалуй, моим единственным способом отвлечься, – однажды призналась Мадонна в интервью.

