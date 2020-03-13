Пятница 13: как вычеркнуть стереотип из жизни

Пятница 13 никак не повышает шансы попасть в беду, а часто даже наоборот — приносит удачу.

В Пекине, к примеру, больше боятся цифры 4 — там даже прекращена выдача автомобильных номеров, оканчивающихся на эту цифру.

Причина в том, что на одном из наиболее распространенных диалектов китайского языка слово четыре созвучно слову смерть. Поэтому в большинстве домов китайской столицы нельзя найти ни 4-х этажей, ни 14-х, ни, соответственно, 24-х.

Читайте: Поздравления с пятницей 13 в картинках

В Израиле 13 не имеет дурную славу

В Израиле числа 13 не то что не боятся, а наоборот — уважают. Так, страна была разделена на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости, 13 потоков бальзама, которые ожидают набожных людей в раю.

10 фактов того, что пятница 13 — это стереотип

В Древнем Египте и у индейцев Майя число 13 символизировало благосклонность богов.

Первый пилот, пересекший Атлантику, Чарльз Линдберг на самом деле был не первым, а 13-м, кому это удалось.

Знаменитая итальянская актриса Элеонора Дузе любила носить ниспадающие платья с 13 лентами.

Французский режиссер Клод Лелюш все свои фильмы начинает снимать только 13 числа, а свою киностудию назвал Фильм-13.

После атаки вируса Пятница 13 в 1989 году в Великобритании антивирусная индустрия начала двигаться вперед семимильными шагами.

13 июля 1931 года кровавого мафиози Аль Капоне наконец арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы.

13 февраля 1970 года группа Black Sabbath выпустила свой первый одноименный альбом.

Пятница 13 — это успешная франшиза, под которой вышло 12 полнометражных ужастиков, ставших культовыми.

13 октября 1967 года в США вышло распоряжении, которое положило конец дискриминации по половому признаку при приеме на работу.

13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли в Лос-Анджелесе официально открыли знак Hollywood.

К слову, несмотря на все хорошее, пятницу 13 все равно считают днем ведьм. Факты ICTV собрали три способа уберечь себя и своих близких от беды в этот день.