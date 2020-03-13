Что значит пятница 13

Если верить приметам, пятница 13 — день, когда обязательно происходит что-то плохое. Однако не всем известно, с каких пор эту дату называют такой устрашающей.

Факты ICTV решили рассказать кое-что из истории одного из самых мистических дней в году.

История пятницы 13

Христиане считают пятницу 13 плохим днем ​​из-за библейской истории о Тайной Вечере.

Иисуса Христа предал его тринадцатый ученик Иуда Искариот, который выдал его за тридцать сребреников.

Потом в Европе многие века избегали торжеств, где за столом собиралось 13 гостей: люди верили, что один из них непременно умрет в течение года после трапезы. Тогда же возникла профессия четырнадцатого гостя, которого приглашали для того, чтобы избежать несчастливого числа.

Еще одна версия — дата стала знаковой в Средневековье.

Французский король Филипп IV для собственного обогащения обвинил в преступлении рыцарей Ордена тамплиеров, которые якобы защищали паломников во время путешествия к святыням Иеруслалима.

По приказу монарха рыцарей казнили именно в пятницу 13-го. Согласно легенде, перед казнью магистр ордена проклял всех, кто наблюдал за зрелищем. С тех пор по миру ходят легенды о проклятии тамплиеров.

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Народные приметы на пятницу 13

Не рекомендуется:

ехать в путешествие или командировку — можно накликать беду;

занимать деньги — так вы «делитесь» своим здоровьем;

стричь волосы — чтобы не потерять жизненные силы;

начинать новое дело — она ​​закончится неудачей.

Несмотря на предрассудки, многие считают этот день счастливым.Некоторые пары специально планируют свадьбу на пятницу 13-е.

Недавно Факты ICTV публиковали приметы и запреты в високосный год 2020.