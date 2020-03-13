Первая пятница 13 в 2020 году приходится на март. В народе этот день считают опасным, но большинство современных людей относятся к мистической дате скептически — и это правильно.
Мы верим, что он может принести несчастье лишь тому, кто верит в суеверия.
Поэтому Факты ICTV предлагают поздравить в пятницу 13 своих друзей прикольными картинками, которые смогут развеять любой негатив.
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Кстати, существуют три проверенных способа уберечь себя и своих близких людей от беды в пятницу 13.
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