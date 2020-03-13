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Факты / Lifestyle

Поздравления с пятницей 13 в картинках

Первая пятница 13 в 2020 году приходится на март. В народе этот день считают опасным, но большинство современных людей относятся к мистической дате скептически — и это правильно.

Мы верим, что он может принести несчастье лишь тому, кто верит в суеверия.

Поэтому Факты ICTV предлагают поздравить в пятницу 13 своих друзей прикольными картинками, которые смогут развеять любой негатив.

Читайте: Пятница 13 – пять запретов

П'ятниця 13 картинки

П'ятниця 13 картинки

П'ятниця 13 картинки

П'ятниця 13 картинки

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Кстати, существуют три проверенных способа уберечь себя и своих близких людей от беды в пятницу 13.

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