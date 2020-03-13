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Факты / Lifestyle

Весенние каникулы 2020 в Украине — дата

Весенние каникулы 2020 в Украине будут длиться неделю. Они начинаются в понедельник 23 марта, а заканчиваются в воскресенье 29 марта.

Но окончательное решение о графике каникул, согласно закону Украины об образовании, может принимать руководство учебного заведения.

Главное, чтобы общая длительность в течение учебного года не превышала 30 дней. Исключение составляют только летние каникулы.

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Кроме каникул, у учеников весной будет несколько дополнительных выходных. К ним относятся 19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) — выходные в честь Пасхи и 1 мая (пятница) — День труда.

Изменения в графике возможны, если школьников отправят на вынужденные каникулы.

Напомним, во время массовой заболеваемости карантин в школах может быть объявлен в случае превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.

Ранее Факты ICTV писали, что в восьми областях Украины ввели карантин из-за вспышки гриппа.

Фото: Dreamstime

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