13 марта отмечается Всемирный день сна. В этот день во всем мире активизируется социальная кампания по важном значении сна.
По церковному календарю верующие сегодня отмечают Васильев день, или день Василия-капельника. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак — к счастью.
13 марта именины празднуют Василий, Кира, Марина, Николай и Нестор.
Народные приметы на 13 марта:
- Пошел дождь, летом будет хорошая погода.
- Прилетели грачи, снег скоро растает, но летом будет много дождей.
- Вокруг солнца видно круги, год будет урожайным.
- Пасмурная погода — ночью жди заморозков.
- Солнечный день — год будет плодородной.
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Что нельзя делать 13 марта:
- нельзя сажать растения;
- нельзя выпивать, последствия могут быть плохими;
- нельзя шить и вышивать;
- нельзя брать деньги в долг;
- нельзя браться за тяжелую работу.
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