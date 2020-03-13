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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 13 марта

13 марта отмечается Всемирный день сна. В этот день во всем мире активизируется социальная кампания по важном значении сна.

По церковному календарю верующие сегодня отмечают Васильев день, или день Василия-капельника. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак — к счастью.

13 марта именины празднуют Василий, Кира, Марина, Николай и Нестор.

Народные приметы на 13 марта:

  • Пошел дождь, летом будет хорошая погода.
  • Прилетели грачи, снег скоро растает, но летом будет много дождей.
  • Вокруг солнца видно круги, год будет урожайным.
  • Пасмурная погода — ночью жди заморозков.
  • Солнечный день — год будет плодородной.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 13 марта:

  • нельзя сажать растения;
  • нельзя выпивать, последствия могут быть плохими;
  • нельзя шить и вышивать;
  • нельзя брать деньги в долг;
  • нельзя браться за тяжелую работу.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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