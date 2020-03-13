13 марта отмечается Всемирный день сна. В этот день во всем мире активизируется социальная кампания по важном значении сна.

По церковному календарю верующие сегодня отмечают Васильев день, или день Василия-капельника. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак — к счастью.

13 марта именины празднуют Василий, Кира, Марина, Николай и Нестор.

Народные приметы на 13 марта:

Пошел дождь, летом будет хорошая погода.

Прилетели грачи, снег скоро растает, но летом будет много дождей.

Вокруг солнца видно круги, год будет урожайным.

Пасмурная погода — ночью жди заморозков.

Солнечный день — год будет плодородной.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 13 марта:

нельзя сажать растения;

нельзя выпивать, последствия могут быть плохими;

нельзя шить и вышивать;

нельзя брать деньги в долг;

нельзя браться за тяжелую работу.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.