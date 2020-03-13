В пятницу, 13 марта, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 19-й лунный день.

В этот период рекомендуется больше времени уделять карьере. Также это хороший день для творческой, интеллектуальной работы, требующей энтузиазма.

В пятницу можно спокойно начинать ремонт. Это благоприятное время для решения трудных задач и проблем, к которым нет прямого доступа.

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Луна находится в убывающей фазе. Есть риск, что жизнеспособность организма снизится.

Что можно делать 13 марта: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать в 19-й лунный день: заниматься важными делами.

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