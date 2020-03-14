7 малоизвестных фактов о числе Пи

Число Пи — это математическая константа, отношение длины окружности к ее диаметру, которая имеет бесконечное значение.

Самые интересные факты о числе Пи

В разные эпохи и у разных народов число Пи имело разное значение. Например, в Древнем Египте оно равнялось 3,1604, у индусов оно приобрело значение 3,162, китайцы пользовались числом, равным 3,1459.

Буквенное обозначение число Пи получило только в 1706 году — оно происходит от начальных букв двух греческих слов, означающих окружность и периметр. Буквой π число наделил математик Джонс, а прочно вошла в математику она уже в 1737 году.

Специалисты считают, что число Пи использовали при строительстве Вавилонской башни. И причиной ее обрушения стал не гнев божий, а именно неправильные расчеты при строительстве.

Чтобы обмениваться знаниями и новой информацией, математики всего мира организовали Пи-клуб. Однако вступить в него непросто, нужно иметь незаурядную память и рассказать как можно больше знаков числа Пи.

Читайте: Сколько весит галактика Млечный путь – ученые дали ответ



Существует множество техник для запоминания числа Пи после запятой. Например, придумывают целые тексты или сочиняют стихи, где слова имеют то же количество букв, что и соответствующая цифра после запятой.

Рекорд по запоминанию знаков Пи принадлежит Акире Харагучи из Японии. Он выучил наизусть больше 83 тысяч знаков. В Украине рекорд принадлежит Артему Гагарину из Сум — в 2015 году парень назвал по памяти 10 тысяч 101 знак после запятой числа Пи.

Кстати, День числа Пи отмечают ежегодно 14 марта, начиная с 1988 года. Этот день по написанию совпадает с числом Пи — в дате месяц и число образуют 3.14.

Напомним, 14 марта умер Стивен Хокинг. Мы собрали топ-15 правил жизни выдающегося физика-теоретика.