Подробный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вы сможете заявить о себе, продемонстрировать сильные стороны своей личности. Это поможет в достижении ваших целей. Ваш энтузиазм захватывает других, вдохновляет на сотрудничество. Вы сможете добиться популярности и благосклонности влиятельных людей. Однако присутствует склонность к излишествам. Поэтому определитесь, что действительно вам необходимо. Спокойная уверенность поможет в воплощении желаний.

Гороскоп для Тельцов

Усиливаются благоприятные обстоятельства, которые помогут выйти за пределы установленных границ. Активное поведение, оптимизм и шарм очаруют окружающих, а романтические отношения будут успешными. В целом, это период жизнерадостности и удовлетворения. Неделя благоприятна для деловых и личных контактов, отчасти за счет возросшей внешней привлекательности. Творческое вдохновение, артистическое самовыражение получит одобрение окружающих. Удачная неделя для торговли и ведения бизнеса.

Гороскоп для Близнецов

Общественные связи и сотрудничество приобретают особенное значение. Это касается и гармонии в общении с деловыми партнерами. Эти дни будут благоприятными для отдыха, хобби, коротких поездок и визитов к родственникам. Присутствует ощущение беззаботности. Появится возможность завязать романтические отношения. Неделя благоприятна для публичных выступлений, рекламных мероприятий, переговоров, знакомств, подписания важных документов, получения консультаций. Вам поможет дипломатичность, такт, хороший вкус и манеры.

Гороскоп для Раков

Много серьезных дел, важных решений, встреч. Обостряется чувство долга, ответственности, самодисциплины. Придется разрешать особенно сложные задачи, может возникнуть необходимость постановки весьма отдаленных целей и разработки этапов их достижения. Кроме того, обстановка обещает быть напряженной, присутствует страх, что можете не успеть сделать что-то важное. Неделя удачна для дел на длительную перспективу или для участия в научных исследованиях.

Гороскоп для Львов

Увеличение жизненной силы и трудоспособности, уверенности в себе. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей приносят удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты. Помощь и поддержка приходят сами собой, а начальство и высокопоставленные люди дарят свое покровительство. В эти дни легко можете решить финансовые проблемы, начать долгосрочные важные проекты. Открываются новые перспективы, занимайтесь самообразованием.

Гороскоп для Дев

В вас просыпается дух противоречия, можете говорить то, о чем впоследствии пожалеете. Присутствует нервозность, рассеянность и раздражительность. Возможны столкновения из-за идей и мнений, сложно выразить свои интересы и взгляды. Для интеллектуального труда период неблагоприятный. Лучше отложить походы в официальные учреждения. Однако если вы сможете обуздать свою самонадеянность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Гороскоп для Весов

В это время все воспринимается гораздо глубже и серьезней. Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время. В партнерских отношениях также царит стабильность, старые — укрепляются, а новые знакомства заводятся осмотрительно. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний, а также для дорогих подарков своим половинкам. Вообще в этот период следует уделять много внимания своему телу, а именно упражнениям и процедурам, которые доставляют удовольствие.

Гороскоп для Скорпионов

Вы склонны к неприятию чужого мнения и ненужной растрате денег. Вам сложно понять реальное положение дел, из-за чего можете понести достаточно ощутимые убытки. Лучше отказаться от ответственных выступлений, производственных совещаний. Ограничьте вашу активность, не вступайте в противоречие с мнением начальства. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. Неделя подходит для пассивного отдыха.

Гороскоп для Стрельцов

Внимание сосредоточенно на материальных ценностях, вам захочется поддержать свой престиж и честь, сохранить безупречную репутацию. Для любой деятельности характерна лаконичность. Новое и необычное следует принимать с осторожностью, что позволит сохранить порядок. Для обсуждения деловых вопросов и производственных совещаний время хорошее. Отложенные на длительный период дела на этой неделе могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет для построения планов.

Гороскоп для Козерогов

В сфере вашей деятельности можно ожидать гармонии в делах. У вас есть свободный выбор, если не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. Вероятно возникновение непродолжительных романтических связей или краткосрочных деловых взаимоотношений. Это период повышенной творческой активности, которая будет проявляться в зависимости от вашего потенциала. Хорошее время для получения знаний.

Гороскоп для Водолеев

Время выдержки, спокойствия и концентрации внимания. Можно надеяться на успех обращения в официальные инстанции. Эффективная работа в коллективе. Становитесь не такими эмоциональными. В этот период легче решаются вопросы, связанные с образованием, организациями, наукой. Хорошие возможности для того, чтобы завершить какое-либо дело окончательно, отказаться от предрассудков, изменить взгляд на привычные вещи. Период способствует разрешению конфликтов без последствий.

Гороскоп для Рыб

Период вдохновения, легкости, впечатлений и некой рассеянности. Вам легче приспосабливаться к ситуации, чем что-либо кардинально менять. Это касается всех сфер жизни, в частности, финансовой. Это хорошее время для возвращения долгов во всех смыслах. Жизнь во многих аспектах наладится, если принимать все новое и прогрессивное. В этот период повышается чувствительность и интуиция, пробуждаются эстетические потребности. Поддержка и помощь, как правило, приходят с самой неожиданной стороны.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.