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Как запомнить число Пи — три способа

Существует множество техник для запоминания числа Пи после запятой.

Например, придумать текст или сочинить стихотворение, где слова имеют такое же количество букв, что и соответствующая цифра после запятой.

Мы собрали для вас несколько вариантов, как запомнить число Пи.

Выучить стишок

Любой текст легче запомнить, если в нем будет рифма.

Вот пример такого стишка:

Чтобы нам не ошибаться,
Надо правильно прочесть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.

Ну и дальше надо знать,
Если мы вас спросим —
Это будет пять, три, пять,
Восемь, девять, восемь.

Читайте: День числа Пи: украинец назвал 23 тыс. знаков за рекордные 10 минут

Удобное структурирование

Можно распределить то, что написано после запятой, на группы. Блоками значительно легче запоминать.

3, (14 и 15) (926) (535) (89 и 79) (32 и 38 в сумме семьдесят) (46 и 26) и так далее.

Длина слов в фразе

Чтобы запомнить как можно больше цифр бесконечного числа, придумали специальный язык — Pilish. В нем количество букв в слове соответствует цифре в последовательности числа Пи.

Например: Так я знаю и делаю (3.1415)

К слову, мы также собрали 7 малоизвестных фактов о числе Пи.

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