Существует множество техник для запоминания числа Пи после запятой.
Например, придумать текст или сочинить стихотворение, где слова имеют такое же количество букв, что и соответствующая цифра после запятой.
Мы собрали для вас несколько вариантов, как запомнить число Пи.
Выучить стишок
Любой текст легче запомнить, если в нем будет рифма.
Вот пример такого стишка:
Чтобы нам не ошибаться,
Надо правильно прочесть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.
Ну и дальше надо знать,
Если мы вас спросим —
Это будет пять, три, пять,
Восемь, девять, восемь.
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Удобное структурирование
Можно распределить то, что написано после запятой, на группы. Блоками значительно легче запоминать.
3, (14 и 15) (926) (535) (89 и 79) (32 и 38 в сумме семьдесят) (46 и 26) и так далее.
Длина слов в фразе
Чтобы запомнить как можно больше цифр бесконечного числа, придумали специальный язык — Pilish. В нем количество букв в слове соответствует цифре в последовательности числа Пи.
Например: Так я знаю и делаю (3.1415)
К слову, мы также собрали 7 малоизвестных фактов о числе Пи.