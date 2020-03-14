Существует множество техник для запоминания числа Пи после запятой.

Например, придумать текст или сочинить стихотворение, где слова имеют такое же количество букв, что и соответствующая цифра после запятой.

Мы собрали для вас несколько вариантов, как запомнить число Пи.

Выучить стишок

Любой текст легче запомнить, если в нем будет рифма.

Вот пример такого стишка:

Чтобы нам не ошибаться,

Надо правильно прочесть:

Три, четырнадцать, пятнадцать,

Девяносто два и шесть.

Ну и дальше надо знать,

Если мы вас спросим —

Это будет пять, три, пять,

Восемь, девять, восемь.

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Удобное структурирование

Можно распределить то, что написано после запятой, на группы. Блоками значительно легче запоминать.

3, (14 и 15) (926) (535) (89 и 79) (32 и 38 в сумме семьдесят) (46 и 26) и так далее.

Длина слов в фразе

Чтобы запомнить как можно больше цифр бесконечного числа, придумали специальный язык — Pilish. В нем количество букв в слове соответствует цифре в последовательности числа Пи.

Например: Так я знаю и делаю (3.1415)

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