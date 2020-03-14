14 марта по церковному календарю верующие отмечают Поминальную субботу второй седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который длится ровно семь недель.

Также сегодня отмечается День землеустроителя Украины.

Иименины отмечают владельцы таких имен: Антонина, Евдокия, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапий, Давид Марьяна.

Народные приметы и традиции

Если на Евдокию солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей.

Ласковый и теплый ветер — лето, скорее всего, будет с большим количеством осадков и холодным.

Куры талую воду пьют — примета к тому, что мороз будет, а холодная погода продержится достаточно долго.

Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Теплый день 14 марта — лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса.

Наводнение в этот день — на лугах будет много травы, а скот будет сильным и здоровым.

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Что нельзя делать сегодня

Церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби.

Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных.

Нельзя уходить до окончания службы из храма.

Большим грехом считается поминать усопших спиртными напитками.

В Родительскую субботу, как и в другие дни, нельзя плохо говорить о покойных.

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