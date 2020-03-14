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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 14 марта, лунный день

В этот период рекомендуется не бояться трудных задач. Хорошее время для отдыха и саморазвития.

14 марта можно заниматься также и домашними делами.

В 20 лунный день могут приходить свежие идеи, которые категорически нельзя игнорировать.

Полезными будут водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

В этот день уже различимы первые итоги, вложенных прежде усилий.

В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Что можно делать 14 марта: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать в 20 лунный день: заниматься тяжелой работой.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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