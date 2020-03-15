День святого Патрика – государственный и религиозный праздник в Ирландии, который отмечают 17 марта, в день смерти небесного покровителя страны.

Этот святой принес на языческий остров христианство. Также ему приписывают изгнание из Ирландии всех змей.

А по одной из легенд, во время проповеди он сорвал зеленый лист клевера и с его помощью объяснил людям понятие Святой Троицы – как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах. В тех пор без трилистника и зеленого цвета не обходится ни одно празднование.

Традиции на День святого Патрика 2020

День святого Патрика отмечают в Ирландии с 1762 года. В его праздновании тесно переплелись христианские и языческие традиции.

К первым можно отнести ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick, на которой святой изгнал всех змей.

К языческим или народным – красочные шествия и парады с песнями и танцами, а также вечеринки с морем пива.

В этот день нужно выпить хотя бы одну рюмку спиртного в ирландском баре – так называемую Чарку Патрика (единица измерения выпиваемого виски). Для этого в бокал, перед тем как выпить, нужно положить лист клевера. Ирландцы так и говорят – осушим трилистник.

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Символом праздника, как и самой Ирландии, является трилистник, а его главным атрибутом – одежда насыщенного изумрудного цвета. Особенно популярен свитер с огромным трилистником на груди. Но подойдет и любая другая одежда зеленого цвета.

Одними из героев праздника являются лепреконы – сказочные башмачники из кельтских мифов, владеющие спрятанным горшком с золотом. По легенде, если искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, тот покажет, где они спрятаны.

Правда, эти персонажи стали визитной карточкой Дня святого Патрика только в прошлом веке, когда компании, торгующие открытками, искали яркий персонаж для своей продукции.

Неофициально его отмечают во многих странах мира, в том числе и в Украине. Факты ICTV собрали заведения Киева, где отпраздновать День святого Патрика 2020.