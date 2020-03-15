15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Датой для празднования этого дня была выбрана годовщина со дня исторического выступления американского президента Джона Кеннеди в 1961 году, в котором он назвал основные права каждого потребителя. Они остаются актуальными до сих пор. Это право на безопасность, на информацию, на выбор и на защиту своего мнения.

Православные праздники:

Празднование иконы Божией Матери, именуемой Державная.

День памяти свщенномученика Феодота, епископа Киринейского.

Святого Арсения, епископа Тверского.

Продолжается Великий пост.

15 марта Именины отмечают: Федот, Савва, Богдан, Арсен, Иосиф, Агафон, Василий, Иларион, Савватий.

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Приметы на 15 марта:

Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур.

Метель и снегопады на Федота Ветроноса — примета того, что первая трава появится очень поздно.

Длинные сосульки — весна будет долгой.

Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.

Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.

Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

Ветер на Федота считался несчастливым, так как мог «надуть» любую болезнь.

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