15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Датой для празднования этого дня была выбрана годовщина со дня исторического выступления американского президента Джона Кеннеди в 1961 году, в котором он назвал основные права каждого потребителя. Они остаются актуальными до сих пор. Это право на безопасность, на информацию, на выбор и на защиту своего мнения.
Православные праздники:
- Празднование иконы Божией Матери, именуемой Державная.
- День памяти свщенномученика Феодота, епископа Киринейского.
- Святого Арсения, епископа Тверского.
- Продолжается Великий пост.
15 марта Именины отмечают: Федот, Савва, Богдан, Арсен, Иосиф, Агафон, Василий, Иларион, Савватий.
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Приметы на 15 марта:
- Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур.
- Метель и снегопады на Федота Ветроноса — примета того, что первая трава появится очень поздно.
- Длинные сосульки — весна будет долгой.
- Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.
- Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.
- Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
- Ветер на Федота считался несчастливым, так как мог «надуть» любую болезнь.
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