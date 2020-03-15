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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 15 марта

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Датой для празднования этого дня была выбрана годовщина со дня исторического выступления американского президента Джона Кеннеди в 1961 году, в котором он назвал основные права каждого потребителя. Они остаются актуальными до сих пор. Это право на безопасность, на информацию, на выбор и на защиту своего мнения.

Православные праздники:

  • Празднование иконы Божией Матери, именуемой Державная.
  • День памяти свщенномученика Феодота, епископа Киринейского.
  • Святого Арсения, епископа Тверского.
  • Продолжается Великий пост.

15 марта Именины отмечают: Федот, Савва, Богдан, Арсен, Иосиф, Агафон, Василий, Иларион, Савватий.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы на 15 марта:

  • Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур.
  • Метель и снегопады на Федота Ветроноса — примета того, что первая трава появится очень поздно.
  • Длинные сосульки — весна будет долгой.
  • Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.
  • Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.
  • Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
  • Ветер на Федота считался несчастливым, так как мог «надуть» любую болезнь.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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