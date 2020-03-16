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Факты / Lifestyle

Когда заканчивается Великий пост 2020

Великий пост начался в понедельник, 2 марта, а закончится в канун Пасхи — в субботу, 18 апреля.

Пасхальный пост — самый строгий и главный. Кроме ограничений в питании, верующие должны отказаться от веселья, радости и уделять время духовному развитию в память о сорокадневном посте Иисуса.

Читайте: Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней, а начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику.

Ранее Факты ICTV писали, когда и что можно есть в Великий пост 2020, а также рассказывали о правилах и запретах.

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