Великий пост начался в понедельник, 2 марта, а закончится в канун Пасхи — в субботу, 18 апреля.
Пасхальный пост — самый строгий и главный. Кроме ограничений в питании, верующие должны отказаться от веселья, радости и уделять время духовному развитию в память о сорокадневном посте Иисуса.
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Общая длительность Великого поста составляет 48 дней, а начинается за семь недель до Христова Воскрешения.
Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику.
Ранее Факты ICTV писали, когда и что можно есть в Великий пост 2020, а также рассказывали о правилах и запретах.
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