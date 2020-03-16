Погода в Украине 16 марта будут теплой, но мрачной одновременно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 10 °C тепла на западе Украины и достигать 7 °C на востоке.
Теплую погоду обещают на Закарпатье до +12 °C. Холоднее всего будет в Луганске — 5 °C
Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Кроме того, ночью температура воздуха опустится местами до — 5 °C мороза.
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В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем до + 8 °C, а ночью до — 5 °C.
К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.
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