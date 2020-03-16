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Факты / Lifestyle

Как празднуют День святого Патрика

Святой Патрик — настоящий исторический символ Ирландии. Его знают как крестителя и святого покровителя этой страны.

День святого Патрика 2020 празднуют 17 марта.

Чтобы отмечать этот день, не обязательно быть ирландцем — праздник уже более девяти веков является в католическом календаре.

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Как отмечают день святого Патрика

Как празднуют день Святого Патрика

Громче всех этот день отмечают только ирландцы. Праздничные парады проходят везде, где есть ирландская диаспора: в США, Канаде, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии.

Во многих других странах, в частности в Украине, эту дату отмечают в знак уважения к ирландской культуре.

Не все знают, но праздник не всегда символизировалась с бокалом вкусного ирландского пива. Долгое время Ирландия закрывала все бары и пабы, поскольку праздник считался исключительно религиозным.

Сейчас все наоборот: несмотря на пост, который всегда приходится на День святого Патрика, церковь отменяет любые запреты на еду и алкоголь.

В этот день нужно надевать и обувать все зеленое, а также прикреплять главный символ Ирландии — зеленый клевер или трилистник.

Рюмка Патрика

Как празднуют день Святого Патрика

Вы не праздновали, если не пили 17 марта Рюмку Патрика!

Это — традиционная единица измерения выпитого виски в этот день. На дно бокала нужно положить лист клевера, порцию виски выпить до дна, а трилистник выбросить через левое плечо.

Ирландцы убеждены, что эта примета приносит счастье и богатство.

Идеальное празднование Дня святого Патрика — с друзьями, в атмосферном ирландском пабе, с бокалом пива и с хорошим настроением!

К слову, Факты ICTV рассказывали лучшие традиции и историю дня святого Патрика.

Фото: Dreamstime

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