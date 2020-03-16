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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 16 марта

В православной церкви 16 марта отмечается день памяти Зоила, мучеников Василиска и Евтропия.

16 марта именины отмечают: Марта, Михаил, Севастьян, Марфа.

Приметы на 16 марта:

  • Если умыться 16 марта до восхода солнца водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будешь молодой и красивой — так нередко делали девушки.
  • После захода солнца нельзя мусор выносить, иначе, согласно приметам, свое счастье выкинешь.
  • Если в этот день синицы весело щебечут — ждите потепления.
  • Дикие гуси пролетают — весенние паводки скоро начнутся.
  • А если птицы летят низко, то ждать мелководье.

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Что нельзя делать 16 марта:

  • Нельзя брать и давать деньги в долг после захода солнца.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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