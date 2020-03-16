В православной церкви 16 марта отмечается день памяти Зоила, мучеников Василиска и Евтропия.

16 марта именины отмечают: Марта, Михаил, Севастьян, Марфа.

Приметы на 16 марта:

Если умыться 16 марта до восхода солнца водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будешь молодой и красивой — так нередко делали девушки.

После захода солнца нельзя мусор выносить, иначе, согласно приметам, свое счастье выкинешь.

Если в этот день синицы весело щебечут — ждите потепления.

Дикие гуси пролетают — весенние паводки скоро начнутся.

А если птицы летят низко, то ждать мелководье.

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Что нельзя делать 16 марта:

Нельзя брать и давать деньги в долг после захода солнца.

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