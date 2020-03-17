PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Открытки с Днем святого Патрика 2020

День святого Патрика, который отмечается в Ирландии и многих странах мира 17 марта, посвящен покровителю страны, которого почитают за то, что он принес христианство на остров и якобы изгнал всех змей.

В Украине его начали праздновать недавно — в баре с друзьями, за бокалом пива и с хорошим настроением, как это делают ирландцы.

Однако в стране сейчас карантин из-за коронавируса, поэтому можно поздравить их открыткой или картинкой от Фактов ICTV.

Читайте: Поздравления с Днем святого Патрика в стихах и СМС

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

Факты ICTV рассказывали о лучших традициях и истории Дня святого Патрика.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка