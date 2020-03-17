День святого Патрика, который отмечается в Ирландии и многих странах мира 17 марта, посвящен покровителю страны, которого почитают за то, что он принес христианство на остров и якобы изгнал всех змей.
В Украине его начали праздновать недавно — в баре с друзьями, за бокалом пива и с хорошим настроением, как это делают ирландцы.
Однако в стране сейчас карантин из-за коронавируса, поэтому можно поздравить их открыткой или картинкой от Фактов ICTV.
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Факты ICTV рассказывали о лучших традициях и истории Дня святого Патрика.
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