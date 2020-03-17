Любовные истории Булгакова и кто является прототипом Маргариты

Жизнь Михаила Булгакова одна из величайших загадок, которую до сих пор изучают сотни исследователей. Все началось в 1891 году, когда в Киеве родился мальчик в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Булгакова.

Михаил учился в медицинском институте, а когда стал врачом, начал практику венеролога.

В качестве врача Булгаков проработал два года. Кабинет, в котором Булгаков-доктор принимал пациентов. И именно туда Булгаков-писатель поместил главного героя романа Белая гвардия Алексея Турбина.

Здесь все или из жизни Булгакова, или героев Дней Турбиных.

Молодой врач Булгаков начал думать о литературе именно там, и там встретил Татьяну Лаппу — первая любовь писателя.

Первая Мировая, Булгаков идет на фронт. Впоследствии революция и в 1919 году он медик в Добровольческой армии. Именно тогда рождаются первые произведения.

И именно тогда Булгаков на волоске от смерти. Затем его еле вытянули от зависимости к морфию. Впоследствии он заболел тифом, в то время вероятность смерти была близка к 100%. Но Булгаков выжил.

Все это станет эпизодами произведений. Болезнь Булгакова, ранения и тиф Николки в Днях Турбиных советской экранизации романа Белая гвардия.

Читайте: NYT включил книгу Забужко в список самых ожидаемых новинок 2020 года

Так Булгаков имел за что жить, ему платили за спектакли. Он становится известным. В то время в его жизни появляется другая женщина.

Экранизация Бега с популярным советским актером Ульяновым в роли генерала Чарноты. Удивительно, Булгаков, который никогда не бывал за границей, до мелочей описал жизнь белоэмигрантов. Эту пьесу Сталин не позволит.

Булгаков держал револьвер почти у виска, и однажды ему звонит Сталин. И говорит знаменитую фразу: что мы вам очень надоели, товарищ Булгаков. Писатель растеряется и не будет настаивать на выезде за границу. На следующий день его взяли на работу в Московский художественный театр.

Сталину в то время было невыгодным еще одно самоубийство известного литератора. К тому же, по мнению историка и публициста Ярослава Тинченко, вождю народов требовалась мощная литература, которую признавали бы за рубежом.

Булгаков расходится с Белозерской. В начале 1930 Булгаков влюбляется в третий раз — Елена Шиловская станет его последней женой. Именно она станет прототипом Маргариты.

Уже тогда Булгаков тайно писал роман своей жизни, сначала он назывался Дьяволиада. Автор менял названия и много раз переписывал. Наконец появился заголовок, о котором потом заговорит весь мир.

Когда Булгаков читал роман своим друзьям, они дрожали от страха. Настолько у Воланда ощущалась проекция на Сталина. Красный вождь и Сатана параллели очень опасные. К тому же в то время в Советском Союзе бушевали репрессии и расстреливали и за значительно меньшие вещи.

10 марта 1940 в 16 часов 39 минут его не стало. Слава к писателю придет через 26 лет, когда при загадочных обстоятельствах впервые с купюрами опубликуют Мастера и Маргариту.

Впоследствии роман станет бестселлером номер один в Советском Союзе, а постановки и экранизации Мастера будет бить все рекорды.

Только во время перестройки достали с полки и гениальное Собачье сердце.

Факты ICTV ранее писали о том, что музей Булгакова был в двадцатке лучших мировых музеев.