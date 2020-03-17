PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем святого Патрика в стихах и СМС

17 марта в Ирландии отмечают День святого Патрика, который давно стал международным праздником.

Чтобы праздновать его, не обязательно быть ирландцем — достаточно надеть что-то зеленое или приколоть трилистник, который является главным атрибутом праздника.

В таком виде можно идти с друзьями на пиво, потому что именно так принято праздновать День святого Патрика. Если же такой возможности нет, учитывая объявленный в Украине карантин, можно поздравить их короткой СМС или стихом из нашей подборки.

ЧитайтеПиво рекой и танцы до утра! Что надо знать о Дне святого Патрика — ТЕСТ

***

Пусть Патрик вам всегда поможет,
Всегда поддержит в трудный час,
На нужный путь направить сможет,
Хоть он святым был не у нас,
Но все ж его мы уважаем,
Ведь он с собой весну ведет!
Добра мы всем сейчас желаем,
Пусть каждого удача ждет!

***

С листочком клевера в руке,
Шагает смело, налегке,
Ведет с собой весну, тепло,
Сам Патрик! Значит повезло!
Уже закончится зима,
Природа вся сойдет с ума!
Мы поздравляем вас с весной,
С теплом, ручьями и травой!

***

День Святого Патрика настал.
Ты гадаешь – что это за праздник?
Никогда его не отмечал?
А легенд ведь много ходит разных –
Строил Патрик множество церквей,
И добро он часто делал людям.
От души тебе желаю всей,
Чтобы рядом были те, кто любит!

***

Про святого Патрика мы знаем,
День его сегодня отмечаем,
Знаем – по Ирландии ходил,
Чудеса творил, людей лечил.
Патрик христианство нес народу,
Божью проповедовал свободу,
И большое чудо совершил:
Он Ирландию от змей освободил.
С праздником вас, люди, поздравляем,
Быть достойным Патрика желаем!

***

С днем Патрика святого поздравляю,
Пусть этот день удачу принесет!
Я это от души вам пожелаю,
Пусть Патрик вашу веру сбережет,
А лепрекон покажет клад заветный!
И этот день, ирландцами воспетый,
Пусть будет самым радостным всегда,
И мы грустить не будем никогда!

***

В этот яркий день весенний,
Когда вокруг полно любви,
Ты прикрепи к своей одежде
Трилистник маленький мечты.

Поздравлю с праздником чудесным,
Святого Патрика мы чтим,
Ну а зеленый цвет прелестный,
Везде сегодня разместим.

***

Ура! Ура! Ликует весь народ!

День Святого Патрика идет!

Праздник весело встречай!

Зеленые одежды надевай!

День святого Патрика

Фото: pixabay.com

Факты ICTV рассказывали о лучших традициях и истории Дня святого Патрика.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка