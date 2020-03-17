17 марта отмечается День святого Патрика. Праздник является государственным и религиозным в Ирландии. Он приурочен ко дню смерти небесного покровителя страны.
Святой Патрик принес на языческий остров христианство. Также ему приписывают изгнание из Ирландии всех змей. Праздник стал очень популярным и его отмечают во всем мире.
Также сегодня отмечается Всемирный день социальной работы. Праздник отмечается ежегодно в третий вторник марта. Инициаторами и организаторами в 1983 году выступили Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.
17 марта отмечается День мобилизационного работника Украины. Он появился в 2000 году после приказа Об учреждении Дня мобилизационного работника, который изначально отмечался 14 сентября.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Именины 17 марта отмечают Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.
Приметы на 17 марта:
- Если грачи прилетели – через три недели снег растает, и наступит весна.
- Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.
- Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.
- Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.
- Кто первым увидел грача в этот день, будет богатым и счастливым.
Что нельзя делать 17 марта:
- Проводить какие-либо операции.
- Посещать стоматолога.
- Совершать крупные покупки.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.