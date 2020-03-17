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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 17 марта

17 марта отмечается День святого Патрика. Праздник является государственным и религиозным в Ирландии. Он приурочен ко дню смерти небесного покровителя страны.

Святой Патрик принес на языческий остров христианство. Также ему приписывают изгнание из Ирландии всех змей. Праздник стал очень популярным и его отмечают во всем мире.

Также сегодня отмечается Всемирный день социальной работы. Праздник отмечается ежегодно в третий вторник марта. Инициаторами и организаторами в 1983 году выступили Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

17 марта отмечается День мобилизационного работника Украины. Он появился в 2000 году после приказа Об учреждении Дня мобилизационного работника, который изначально отмечался 14 сентября.

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Именины 17 марта отмечают Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

Приметы на 17 марта:

  • Если грачи прилетели – через три недели снег растает, и наступит весна.
  • Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.
  • Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.
  • Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.
  • Кто первым увидел грача в этот день, будет богатым и счастливым.

Что нельзя делать 17 марта:

  • Проводить какие-либо операции.
  • Посещать стоматолога.
  • Совершать крупные покупки.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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