17 марта отмечается День святого Патрика. Праздник является государственным и религиозным в Ирландии. Он приурочен ко дню смерти небесного покровителя страны.

Святой Патрик принес на языческий остров христианство. Также ему приписывают изгнание из Ирландии всех змей. Праздник стал очень популярным и его отмечают во всем мире.

Также сегодня отмечается Всемирный день социальной работы. Праздник отмечается ежегодно в третий вторник марта. Инициаторами и организаторами в 1983 году выступили Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

17 марта отмечается День мобилизационного работника Украины. Он появился в 2000 году после приказа Об учреждении Дня мобилизационного работника, который изначально отмечался 14 сентября.

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Именины 17 марта отмечают Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

Приметы на 17 марта:

Если грачи прилетели – через три недели снег растает, и наступит весна.

Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.

Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.

Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.

Кто первым увидел грача в этот день, будет богатым и счастливым.

Что нельзя делать 17 марта:

Проводить какие-либо операции.

Посещать стоматолога.

Совершать крупные покупки.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.