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Какой сегодня, 17 марта, лунный день

Во вторник, 17 марта, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 23 лунный день.

Этот период будет одним из нейтральных. В этот день рекомендуется больше времени уделить карьере и правильно спланировать свои дела.

Опасными будут любые начинания. Лучше отложить все важные дела на более благоприятное время.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам.

Есть риск, что вам будет трудно сосредоточиться на самом важном, однако, если вы правильно расставите приоритеты – ваш ждет грандиозный успех.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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