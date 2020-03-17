Apple создает систему, которая не позволит людям подглядывать в чужой iPhone

Американская компания Apple запатентовала технологию, позволяющую различать сторонних людей, подглядывающих в ваш iPhone, и размывать для них содержимое экрана смартфона.

Система будет задействовать функцию распознавания лиц для отслеживания взгляда владельца iPhone, чтобы выяснить, какой сегмент экрана он в данный момент просматривает.

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В соответствии с патентом, если на заднем плане появится неавторизированный человек, система оставит открытой часть экрана, в которую смотрит владелец смартфона, но остальную часть размоет.

Напомним, Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которую планировали провести в марте.

Источник: FoxNews